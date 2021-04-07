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В Одессе 5 дней подряд будут перекрывать улицу Екатерининскую – в чем причина?

В Одессе 5 дней подряд будут перекрывать улицу Екатерининскую – в чем причина?

В Одессе с 12 по 16 апреля будет частично перекрываться движение по улице Екатерининской в связи с проведением работ по санитарной подрезке зеленых насаждений.
Об этом сообщает Tелеграм-канал «ЖКХ Одесса».

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» обращается к одесситам и гостям города с просьбой не парковать свои авто с 8:00 до 13:00 часов на таких участках улицы Екатерининской:

  • 12-13 апреля – на отрезке от Екатерининской площади до улицы Ланжероновской;
  • 14-15 апреля – на отрезке между улицами Ланжероновской и Греческой;
  • 16 апреля – на отрезке между улицами Греческой и Бунина.

Напомним, к началу туристического сезона в Одессе планируют привести в порядок улицу Екатерининскую.

Ранее корреспондент «Одесской жизни» прогулялась по улице Екатерининской и сделала много интересных фото.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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