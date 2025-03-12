Прогноз погоды в Одессе на 13 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 13 марта
По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 17-22°С, в прибрежной зоне 12-14°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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