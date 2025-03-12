Прогноз погоди в Одесі на 13 березня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південний, 9-14 м/с, Вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 6-8°С тепла, Вдень 12-14°С вище нуля.
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Прогноз погоди в Одеській області на 13 березня
По Одеській області в четвер хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 17-22°С, у прибережній зоні 12-14°С.
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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