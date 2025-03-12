Прогноз погоди в Одесі на 13 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південний, 9-14 м/с, Вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 6-8°С тепла, Вдень 12-14°С вище нуля.

Читайте також: Одеса опинилася в рейтингу найдорожчих для проживання міст

Прогноз погоди в Одеській області на 13 березня

По Одеській області в четвер хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 17-22°С, у прибережній зоні 12-14°С.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції: Про село Красне в Одеській області: чому німець цю землю цілував і до чого має бути готова наречена гагауза?

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою