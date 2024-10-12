В Одессе 12 октября отключат свет до вечера – адреса

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 11 октября В пятницу, 11 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ. ПОДРОБНЕЕ

Многие одесситы проведут четверг без света: адреса отключений В четверг, 10 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ. ПОДРОБНЕЕ

Отключение света в Одессе: кому не повезло 9 октября (адреса) В среду, 9 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ. ПОДРОБНЕЕ

Как защитить технику и подготовиться к зимним отключениям света в Украине В преддверии зимних отключений света в Украине снова заговорили о повербанках и зарядных станциях. Конечно, они помогут переждать отключение света, но также важно иметь и защиту для своих электроприборов. Скачки напряжения легко повреждают любую технику и наиболее эффективным решением на сегодня являются стабилизаторы напряжения. ПОДРОБНЕЕ