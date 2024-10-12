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В Одессе 12 октября отключат свет до вечера – адреса

В Одессе 12 октября отключат свет до вечера – адреса

Сегодня, в субботу, 12 октября 2024 года, в Одессе из-за плановых работ энергетиков десятки улиц останутся без света до вечера.

Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Работы на сегодняшний день запланированы по таким адресам:

Северный РЭС

  • ул. Марсельская, 1-20;
  • ул. Леси Украинки, 45-122;
  • ул. Героев обороны Одессы, 14-58;
  • ул. Жолио Кюри, 5-64;
  • ул. Бахмутская (Курская), 82-165;
  • ул. Орловская, 1-13;
  • пер. 1-й Орловский, 2-6;
  • 9-я линия на жилом массиве, 19-24, 34, 38;
  • 10-я линия на жилом массиве, 15, 20, 25-37;
  • 11-я линия на жилом массиве, 2, 4, 18-35;
  • 12-я линия на жилом массиве, 19-24;
  • 13-я линия на жилом массиве, 1-12;
  • 14-я линия на жилом массиве, 13-23;
  • 15-я линия на жилом массиве, 1-9;
  • 19-я линия на жилом массиве, 1-3а;
  • 22-я линия на жилом массиве;
  • 23-я линия на жилом массиве, 2-6;
  • 24-я линия на жилом массиве, 1-7;
  • 32 -я линия на жилом массиве, 4;
  • ул. Капитана Кузнецова;
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 61-98.

Работы продлятся до 19:00.

В то же время, по данным НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света на 12 октября не планируются. Потребителей призывают расходовать электроэнергию экономно и пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00 часов

Южный РЭС

  • ул. Абрикосовая, 4-105;
  • ул. Дубовая Роща, 2-57;
  • ул. Лигинская (Макаренко), 1-22Б;
  • ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • ул. Равенства, 88-195;
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп. 3;
  • ул. Дачная, 4/2;
  • ул. Рыболовная, 20;
  • ул. Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • ул. Вторая /Черноморка/, 18б, 20;
  • ул. Симоненко, 2а.

Работы до 17:00.

Читайте также: Зимой в Украине может не быть света по 18 часов в сутки, – прогноз ООН

  • ул. Жаботинского, 11-57;
  • ул. Ефима Геллера, 12-57;
  • ул. Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 24-159;
  • ул. Леся Курбаса (Петрашевского), 15-36;
  • ул. Композитора Глинки, 1-20;
  • пер. Глинки, 2а-16;
  • ул. Пилотная, 1-32а;
  • ул. Георгия Липского (ул. Толбухина), 62-133Ж;
  • пер. Тупиковый, 1-12, ул. Бригадная, 23-55;
  • ул. Андрея Музычки (ул. Гвардейская), 7-63;
  • ул. Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12;
  • ул. Штурвальная, 15-21б.

Работы до 19:00.

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Центральный РЭС

  • ул. Довженко, 8а, 10, 10а;
  • ул. Решата Аметова (ул. Кармена), 13,15;
  • просп. Шевченко, 11а.

Работы до 17:00.

  • ул. Ивана Фунтова (ул. Маршала Бабаджаняна), 1-24а;
  • ул. Поездная, 5, 5а, 6;
  • ул. Шота Руставели, 35-53/корп.1;
  • пер. Парашютный, 1-8б;
  • пер. Рекордный, 1-7.

Работы до 19:00.

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