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В Одесі 12 жовтня відключать світло до вечора

В Одесі 12 жовтня відключать світло до вечора

Сьогодні, у суботу, 12 жовтня 2024 року, в Одесі через планові роботи енергетиків десятки вулиць залишаться без світла до вечора.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Роботи на сьогодні заплановані за такими адресами:

Північний РЕМ

  • вул. Марсельська, 1-20;
  • вул. Лесі Українки, 45-122;
  • вул. Героїв оборони Одеси, 14-58;
  • вул. Жоліо Кюрі, 5-64;
  • вул. Бахмутська (Курська), 82-165;
  • вул. Орловська, 1-13;
  • пров. 1-й Орловський, 2-6;
  • 9-та лінія на житловому масиві, 19-24, 34, 38;
  • 10-та лінія на житловому масиві, 15, 20, 25-37;
  • 11-а лінія на житловому масиві, 2, 4, 18-35;
  • 12-та лінія на житловому масиві, 19-24;
  • 13-та лінія на житловому масиві, 1-12;
  • 14-та лінія на житловому масиві, 13-23;
  • 15-та лінія на житловому масиві, 1-9;
  • 19-та лінія на житловому масиві, 1-3а;
  • 22-а лінія на житловому масиві;
  • 23 лінія на житловому масиві, 2-6;
  • 24-та лінія на житловому масиві, 1-7;
  • 32-я лінія на житловому масиві, 4;
  • вул. Капітана Кузнєцова;
  • просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98.

Роботи триватимуть до 19:00.

Водночас, за даними НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла на 12 жовтня не плануються. Споживачів закликають витрачати електроенергію економно та користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

Південний РЕМ

  • вул. Абрикосова, 4-105;
  • вул. Дубовий Гай, 2-57;
  • вул. Лігінська (Макаренко), 1-22Б;
  • вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
  • вул. Рівності, 88-195;
  • пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 92, 197;
  • пров. Абрикосовий, 1-43;
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
  • пров. Бурштиновий, 6-8/корп. 3;
  • вул. Дачна, 4/2;
  • вул. Рибальська, 20;
  • вул. Айвазовського (Тимірязєва), 34;
  • вул. Друга /Чорноморка/, 18б, 20;
  • вул. Симоненка, 2а.

Роботи до 17:00.

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  • вул. Жаботинського, 11-57;
  • вул. Юхима Геллера, 12-57;
  • вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 24-159;
  • вул. Леся Курбаса (Петрашевського), 15-36;
  • вул. Композитора Глінки, 1-20;
  • пров. Глінки, 2а-16;
  • вул. Пілотна, 1-32а;
  • вул. Георгія Липського (вул. Толбухіна), 62-133Ж;
  • пров. Тупиковий, 1-12, вул. Бригадна, 23-55;
  • вул. Андрія Музички (вул. Гвардійська), 7-63;
  • вул. Чубаєвська, 8, 8/корп.1, 12;
  • вул. Штурвальна, 15-21б.

Роботи до 19:00.

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Центральний РЕМ

  • вул. Довженка, 8а, 10, 10а;
  • вул. Решата Аметова (вул. Кармена), 13,15;
  • просп. Шевченка, 11а.

Роботи до 17:00.

  • вул. Івана Фунтова (вул. Маршала Бабаджаняна), 1-24а;
  • вул. Поїздна, 5, 5а, 6;
  • вул. Шота Руставелі, 35-53/корп.1;
  • пров. Парашютний, 1-8б;
  • пров. Рекордний, 1-7.

Роботи до 19:00.

Вибір редакції: Сонячні електростанції на дахах будинків: висока ціна енергії або проблеми на шляху до енергонезалежності.

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