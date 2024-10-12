В Одесі 12 жовтня відключать світло до вечора

Сьогодні, у суботу, 12 жовтня 2024 року, в Одесі через планові роботи енергетиків десятки вулиць залишаться без світла до вечора.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».
Роботи на сьогодні заплановані за такими адресами:
Північний РЕМ
- вул. Марсельська, 1-20;
- вул. Лесі Українки, 45-122;
- вул. Героїв оборони Одеси, 14-58;
- вул. Жоліо Кюрі, 5-64;
- вул. Бахмутська (Курська), 82-165;
- вул. Орловська, 1-13;
- пров. 1-й Орловський, 2-6;
- 9-та лінія на житловому масиві, 19-24, 34, 38;
- 10-та лінія на житловому масиві, 15, 20, 25-37;
- 11-а лінія на житловому масиві, 2, 4, 18-35;
- 12-та лінія на житловому масиві, 19-24;
- 13-та лінія на житловому масиві, 1-12;
- 14-та лінія на житловому масиві, 13-23;
- 15-та лінія на житловому масиві, 1-9;
- 19-та лінія на житловому масиві, 1-3а;
- 22-а лінія на житловому масиві;
- 23 лінія на житловому масиві, 2-6;
- 24-та лінія на житловому масиві, 1-7;
- 32-я лінія на житловому масиві, 4;
- вул. Капітана Кузнєцова;
- просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98.
Роботи триватимуть до 19:00.
Водночас, за даними НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла на 12 жовтня не плануються. Споживачів закликають витрачати електроенергію економно та користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00
Південний РЕМ
- вул. Абрикосова, 4-105;
- вул. Дубовий Гай, 2-57;
- вул. Лігінська (Макаренко), 1-22Б;
- вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- вул. Рівності, 88-195;
- пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 92, 197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
- пров. Бурштиновий, 6-8/корп. 3;
- вул. Дачна, 4/2;
- вул. Рибальська, 20;
- вул. Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- вул. Друга /Чорноморка/, 18б, 20;
- вул. Симоненка, 2а.
Роботи до 17:00.
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- вул. Жаботинського, 11-57;
- вул. Юхима Геллера, 12-57;
- вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 24-159;
- вул. Леся Курбаса (Петрашевського), 15-36;
- вул. Композитора Глінки, 1-20;
- пров. Глінки, 2а-16;
- вул. Пілотна, 1-32а;
- вул. Георгія Липського (вул. Толбухіна), 62-133Ж;
- пров. Тупиковий, 1-12, вул. Бригадна, 23-55;
- вул. Андрія Музички (вул. Гвардійська), 7-63;
- вул. Чубаєвська, 8, 8/корп.1, 12;
- вул. Штурвальна, 15-21б.
Роботи до 19:00.
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Центральний РЕМ
- вул. Довженка, 8а, 10, 10а;
- вул. Решата Аметова (вул. Кармена), 13,15;
- просп. Шевченка, 11а.
Роботи до 17:00.
- вул. Івана Фунтова (вул. Маршала Бабаджаняна), 1-24а;
- вул. Поїздна, 5, 5а, 6;
- вул. Шота Руставелі, 35-53/корп.1;
- пров. Парашютний, 1-8б;
- пров. Рекордний, 1-7.
Роботи до 19:00.
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