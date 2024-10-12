В Одесі 12 жовтня відключать світло до вечора

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 11 жовтня У п’ятницю, 11 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Багато одеситів проведуть четвер без світла: адреси відключень У четвер, 10 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як захистити техніку та підготуватися до зимових відключень світла в Україні. Напередодні зимових відключень світла в Україні знову заговорили про повербанки та зарядні станції. Звичайно, вони допоможуть перечекати відключення світла, але також важливо мати захист для своїх електроприладів. Стрибки напруги легко ушкоджують будь-яку техніку і найбільш ефективним рішенням на сьогодні є стабілізатори напруги. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ