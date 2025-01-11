По данным ДТЭК, без электроснабжения временно останутся такие адреса:
Центральный РЭС:
- пер. Высокий, 1-20;
- ул. Афанасьева, 2-34;
- ул. Болгарская, 5-40;
- ул. Болтенко, 17-70.
Работы продлятся до 19:00.
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Северный РЭС
- ул. Агрономическая, 3-21;
- ул. Проценко, 1-26;
- ул. Ядова, 8-49;
- ул. Социальная, 12;
- ул. Шилова, 1-27;
- пер. 1-2й Юбилейный, 1-14.
Работы до 19:00.
Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, в субботу, 11 января, в Одессе и Одесской области станет холоднее. Также ожидаются небольшие осадки.