В Одессе 1 апреля утопили «русский военный корабль»

Акция прошла на одном из одесских пляже и была посвящена Дню юмора.

Об этом сообщает телеграм-канал Одесского городского совета.

На Одесском пляже утопили «русский военный корабль». Юные одесситы приурочили акцию к 1 апреля — Дню юмора, но, по их словам, в их поступке лишь доля шутки.

Таким образом подростки выразили свою позицию в отношении российской агрессии против Украины.

Основой для постройки российского корабля прогнозировано и символично стало корыто. К нему добавили надстройки, из сантехнических труб соорудили вооружение. После чего ребята «спустили» корабль на воду.

Вполне прогнозировано для российской лохани он тут же утонул. Чего желаем и всем остальным российским военным кораблям.

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Фото: УСИ, «Думская»