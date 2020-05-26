В Одеську міську інфекційну лікарню придбали новий рентген-апарат

Міська клінічна інфекційна лікарня отримала новий пересувний рентгенологічний апарат IMAX 101A виробництва Швеції. Ренттген-апарат закуплений за кошти міського бюджету Одеси.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Мобільний рентген-апарат IMAX дозволяє проводити широкий комплекс досліджень безпосередньо в палаті пацієнта або приймальному покої лікарні.
Рентген-апарат оснащений рентгенівською трубкою французького виробництва, також у комплекті до нього поставлено обладнання для оцифровки рентгенівських знімків.
Апарат забезпечує високу якість зображення, легкий в управлінні і транспортуванні.
Фото: ОМР