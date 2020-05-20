В Одеському зоопарку народилося оленя

В Одеському зоопарку в пари китайських мунтжаків народилося дитинча.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Малюк з’явився на світ вдень, тому за першими хвилинами його життя мали змогу спостерігати відвідувачі зоопарку.

Дитинча перебуває поруч з турботливою мамою і почуває себе чудово.

Мунтжаки – невеликі олені. Народжуються маленькі мунтжаки плямистими, але до двомісячного віку ці плями вицвітають. Приблизно до чотирьох місяців дитинча буде перебувати на молочному вигодовуванні, після чого почне поступово переходити на рослинну їжу.

Ім’я малюку співробітники давати не будуть. За традицією його та інших новонароджених мешканців зоопарку назвуть одесити в рамках конкурсу «Дай ім’я малюку».

Нагадаємо, цього року в Одеському зоопарку народилося потомство у великих бакланів, лам, філінів.

Фото: ОМР

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