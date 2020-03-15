В Одесском зоопарке у филинов вылупились птенцы: со временем их выпустят в заповеднике

Три птенца филина Bubo bubo появились на свет в Центре по разведению хищных птиц и сов Одесского зоопарка.

Как сообщается на сайте зоопарка, сейчас птенцов выкармливают родители. Со временем они будут обучаться охоте на добычу.

Затем филинов выпустят на территории Дунайского биосферного заповедника.

Как отмечает заведующий Центром Виктор Пилюга, птенцы становятся способными к самостоятельной жизни в природе в возрасте около пяти месяцев. После этого начнётся процесс их реинтродукции в дельту Дуная.

Орнитологи зоопарка и заповедника будут проводить мониторинг передвижений выпущенных птиц. Это позволит сделать выводы для дальнейшей работы.

Недавно зоопарк получил новые данные о птице, которая была выпущена в заповеднике в 2019 году. Она обосновалась на новом месте, где живёт и добывает себе пропитание.

Разведение и реинтродукция в природу редких видов животных юга Украины, в том числе и хищных птиц, является научной специализацией Одесского зоопарка.

Фото: Одесский зоопарк

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