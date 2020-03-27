В Одеському зоопарку у пари лам народилося дитинча (фото)

Дитинча у пари лам народилося ще 15 березня в Одеському зоопарку.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Малюк відчуває себе добре і з цікавістю пізнає навколишній світ.
У новонародженої грайливий і дружелюбний характер, а також хороший апетит. Зараз вона харчується виключно молоком.
Імені у новонародженої лами поки немає. За традицією його придумають в рамках щорічного конкурсу «Дай ім’я малюку».
Фото: ОМР
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