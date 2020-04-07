В Одеському зоопарку у великих бакланів народилося потомство (фото)

Хоч відвідувачів зараз в зоопарку немає, але його мешканці регулярно радують хорошими новинами.

Про це повідомляє пресслужба КУ “Одеськиий зоопарк”.

На вихідних потомство з’явилося у великих бакланів. В їх гніздах вилупилися чарівні пташенята.

Зараз пташенята не покидають гнізда і знаходяться поруч з матір’ю. Вони поки не мають оперення. У віці близько двох тижнів малюки почнуть покриватися густим пухом.

Великий баклан – це упірнаюча морський птах з роду бакланів (Phalacrocorax). Ці птахи моногамні. Їх пари – постійні.

Після карантину всі зможуть поспостерігати за тим, як вони пізнають навколишній світ.

Фото: Одеський зоопарк

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