В Одеському зоопарку у великих бакланів народилося потомство (фото)

Хоч відвідувачів зараз в зоопарку немає, але його мешканці регулярно радують хорошими новинами.
Про це повідомляє пресслужба КУ “Одеськиий зоопарк”.
На вихідних потомство з’явилося у великих бакланів. В їх гніздах вилупилися чарівні пташенята.
Зараз пташенята не покидають гнізда і знаходяться поруч з матір’ю. Вони поки не мають оперення. У віці близько двох тижнів малюки почнуть покриватися густим пухом.
Великий баклан – це упірнаюча морський птах з роду бакланів (Phalacrocorax). Ці птахи моногамні. Їх пари – постійні.
Після карантину всі зможуть поспостерігати за тим, як вони пізнають навколишній світ.
Фото: Одеський зоопарк
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