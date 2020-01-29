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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області Держпродспоживслужба перевірить виробників вершкового масла

В Одеській області Держпродспоживслужба перевірить виробників вершкового масла

В Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях будуть проведені позапланові заходи державного контролю ряду виробників масла солодковершкового.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Відповідно до доручення Головного ветеринарного інспектора України Бориса Кобаля в Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях будуть проведені позапланові заходи державного контролю ряду виробників масла солодковершкового.

Підставою для проведення зазначених перевірок є передані до Держпродспоживслужби результати лабораторних досліджень зразків масла солодковершкового, відібраних громадськими активістами та журналістами під час масштабного медійного проєкту «СТОП фальсифікат. Масло».

У рамках зазначеного проєкту факти невідповідності виробництва та або обігу масла солодковершкового були встановлені у таких операторів ринку: ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ «Фірма Апрель», ТОВ «Титан» ТОВ «Таврія-В», ТДВ «Івано-Франківський місьмолзавод», ТМ «Наш Продукт», ДП «Старокостянстинівський молочний завод», ТОВ «Богодухівський молзавод», ТОВ «Інтер-мол».

У ході заходів контролю будуть вивчені питання реєстрації операторів ринку, наявність експлуатаційних дозволів на потужності з виробництва або зберігання харчових продуктів тваринного походження.

Про результати проведеної роботи Держпродспоживслужба поінформує додатково.

Фото: Держпродспоживслужба

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