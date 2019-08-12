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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області близько 100 свиноферм припинили свою діяльність через спалах АЧС

В Одеській області близько 100 свиноферм припинили свою діяльність через спалах АЧС

Від початку серпня на Одещині ліквідували 58 спалахів хвороби.

Про це повідомляє Асоціація “Свинарі України”.

З моменту виявлення вірусу Африканської чуми свиней, на території України чи не найбільше випадків зафіксували в Одеській області.

Так, згідно з офіційними даними, станом на початок серпня на Одещині ліквідували 58 спалахів хвороби. У Держпродспоживслужбі зазначили, що впродовж періоду поширення вірусу територією області на заходи боротьби з «африканкою» виділили 5 млн гривень з обласного бюджету. Крім того, через спалахи хвороби та високу загрозу розповсюдження вірусу близько 100 невеликих промислових свиногосподарств припинило свою діяльність.

У ході обговорення фахівці ветеринарної служби наголосили на основних проблемах, які перешкоджають боротьбі з АЧС:

  • невідпрацьований механізм вилучення тварин під час ліквідації спалахів;
  • поширення вірусу у дикій фауні (в Одеській області ситуація ускладнюється міграцією диких кабанів через кордон з Молдови та Румунії).

Нагадаємо, у двох районах Одеської області ввели карантин через спалах Африканської чуми свиней.

Фото: ЭКД

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