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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області агрофірма створила власну птахофабрику, задля отримання органічного добрива

В Одеській області агрофірма створила власну птахофабрику, задля отримання органічного добрива

Підприємству потрібно було органічне добриво, тому і було вирішено розводити курей.

Про це повідомляє Лиманська агенція новин.

Підприємство “Агро-ЖК” спеціалізується на рослинництві, зокрема на вирощуванні олійних культур. Для цього потрібно було органічне добриво. Спершу директор шукав його на території України, однак транспортні витрати робили кінцеву продукцію занадто дорогою. Тому було прийнято рішення – розводити курей для отримання органічного добрива.

– Приміщення, де зараз розташована невеличка птахофабрика, воно було мале для зберігання тут зерна. Тому і вирішив, що обладнаю тут птахофабрику невелику. Будували ми її майже 3 роки. Основний продукт, окрім потрібного для полів добрива, це яйця. Тут майже 50 тисяч курей німецької породи браун, – розповів Євген Банов, директор підприємства “Агро-ЖК”.

Для того, аби отримати органічне добриво, на підприємстві працює спеціальна стрічка, котра доставляє курячий послід до місця збору.

Фото: Лиманська агенція новин

 

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