В Одеській області 13-річна дівчинка повідомила, що її зґвалтував вітчим

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

До місця мешкання дитини виїжджала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Зі слів 13-річної дівчинки, в минулому місяці вітчим проти її волі вступив з нею в статеві зносини неприроднім шляхом. Зізнатися у цьому вона змогла приблизно через місяць.

В рамках розпочатого кримінального провадження призначено низку експертиз.

Зважаючи на загрозу життю та здоров’ю дитини, з сім’ї її вилучили. Зараз вона у реабілітаційному центрі. Триває слідство.