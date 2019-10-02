В Одесі звільненим з полону українським морякам вручили сертифікати на квартири

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook.

– Щойно в одеському готелі Il Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня, – зазначила Денисова.

Перед врученням сертифікатів презентували квартири. Розташовані вони в житловому комплексі «49-та Перлина». Нові двокімнатні квартири площею 59,71 квадратних метрів будуть здані в експлуатацію до кінця поточного року.

Квартири було придбано Фондом Віктора Пінчука за ініціативи Президента України Вололимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільненим морякам купили квартири в одному будинку.

Фото: Людмила Денисова