В Одесі зловмисник намагався викрасти акустичне обладнання з розважального закладу

Одеські правоохоронці заарештували підозрюваного в крадіжці акустичної системи з розважального закладу.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зловмисник напередодні викрав ключі від приміщення, які ремонтники залишили в дверях, а вже наступної ночі, скориставшись ними, проник до закладу та викрав звідти цінне майно.

Правопорушника зі «здобиччю» в руках затримали оперативники за кілька кварталів від місця злочину. Це 27-річний житель Кілії, речові докази у нього відразу вилучили.

– Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання, – зауважила слідча Приморського відділу поліції Анжела Пантелейчук.

Фото: Терноград

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