В Одессе на месте «городского отстойника» в XIX веке цвели сады

Территория полей орошения, или полей фильтрации, имеет дурную славу и хорошо известна одесситам. Здесь расположена масштабная свалка, «городской отстойник» и болота, заросшие камышом, а о том, что творилось там в 1990-е годы, и вспоминать не хочется. Однако, судя по воспоминаниям тех, кто жил в XIX веке, одесситы умели использовать эти места с толком и даже получали от этого кое-какие бонусы.

Исторические места вокруг полей фильтрации

Эта недоброй славы территория расположена между пересыпской промзоной, Шкодовой и Жеваховой горами и Хаджибейским лиманом. Места эти имеют древнюю историю и не всегда вызывали у одесситов лишь отрицательные эмоции. Еще до нашей эры здесь были расположены античные поселения, а на Жеваховой горе возвышалось древнегреческое святилище богини Деметры. Кстати, гора эта была названа в честь генерал-майора князя Жевахова, хутор которого находился по соседству. Именно Жевахов подарил городу землю для строительства первого бальнеологического курорта Куяльник. Не менее известен был и Куяльницкий лиман — еще со времен средневековья здесь добывали соль.

Позже, когда Одесса уже появилась на карте империи, эти земли также не пустовали — их использовали для сельского хозяйства. Несмотря на засушливый степной климат, 150 лет назад в этих краях цвели и плодоносили буйные сады, а жителей Одессы радовали богатые урожаи яблок, груш, персиков, малины и винограда.

Одесситы применяли уникальный способ очистки воды

В 1874 году одесские власти приняли решение: чтобы не загрязнять море нечистотами, канализационные стоки следует направить на орошение пересыпских земель. И одесситам удалось разработать уникальный способ очистки сточных вод, который в то время признавала вся Европа.

Этот способ был основан на естественных процессах очистки воды в природе, то есть создании полей фильтрации. Проходя через слой почвы, сточные воды очищались, а затем свободно уходили по дренажным канавам. Избыточную часть воды отводили на специальные запасные участки для фильтрации. После очистки ее использовали в сельскохозяйственных целях — для полива садов и огородов. Такая система позволяла занимать все больше земли под орошаемые угодья. По воспоминаниям современников, эти места 150 лет назад напоминали цветущий оазис посреди бесплодной пустыни.

В самом начале Второй мировой войны советскими войсками была взорвана дамба Хаджибейского лимана, и эти поля были затоплены. Восстановили их только к началу 1950-х годов, а после эпидемии холеры в 1970 году использовать их для сельского хозяйства было запрещено. С тех пор поля постепенно зарастали камышом, превращались в свалку и приобретали славу криминального района города.

Леса на Пересыпи уничтожили промышленники

В середине 1800-х годов совсем рядом с полями фильтрации — на Пересыпи росли леса, высаженные по распоряжению градоначальника Алексея Левшина. Однако просуществовали они меньше полувека и к 1880 годам исчезли окончательно. Вырубили их промышленники, которым вербы и тамариски мешали строить здесь склады, мельницы, заводы и фабрики — Ридингер, Фальк, Вайнштейн и знаменитый Иоганн Ген.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.