В Одесі за тиждень вдвічі збільшилася кількість хворих на гострі кишкові інфекції

Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня збільшилася на 54,2%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 91 випадок. Значну кількість хворих склали діти віком до 17 років – 50,5%.

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Згідно з факторним аналізом, більшість випадків захворювань пов’язані із вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів, молочних і м’ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках. У більшості бактеріологічно підтверджених випадків виділені збудники сальмонельозу і стафілококової інфекції.

Медики нагадують про необхідність суворого дотримання правил профілактики гострих кишкових інфекцій та своєчасного звернення за медичною допомогою в разі захворювання.

Фото: Слово і діло