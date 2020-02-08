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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі вулицями розгулював чоловік у нетверезому стані озброєний мачете

В Одесі вулицями розгулював чоловік у нетверезому стані озброєний мачете

Ввечері до патрулю Нацгвардії, який ніс службу в Малиновському районі, звернулася жінка і повідомила, що до неї підійшов незнайомий п’яний чоловік з великим ножем в руках.

Про це повідомили в прес-службі Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

До пішого наряду, який охороняв громадський порядок в Малиновському районі міста Одеси, приблизно о 20 годині звернулася громадянка. Вона повідомила, що повз неї пройшов невідомий чоловік в стані алкогольного сп’яніння, тримаючи в руках предмет схожий на великий ніж.

Отримавши орієнтування та висунувшись в напрямку руху підозрілої особи, гвардійцями було виявлено громадянина схожого за прикметами, який при появі наряду почав бігти. Тікаючи від патрульних, чоловік намагався позбутися небезпечного предмета, але завдяки спритності правоохоронців, громадянина вдалося наздогнати та затримати.
На місце було викликано слідчо-оперативну групу Малиновського відділення поліції за підозрою у скоєнні злочину передбаченого статтею 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: Південне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України

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