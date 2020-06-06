В Одесі викрили реабілітаційний центр, у якому катували людей

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Під приводом надання допомоги наркозалежним зловмисники проти волі утримували їх у фіктивному реабілітаційному центрі.

Діяльність закладу без відповідних дозволів та ліцензій правопорушники організували на території Київського району міста. Сюди під приводом реабілітації поміщалися особи з наркотичною чи алкогольною залежністю, де їх примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані обманним шляхом від близьких родичів. Самовільно залишити центр пацієнти не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу.

На підставі ухвали Київського районного суду Одеси поліцейські провели за вищевказаною адресою обшук. Було вилучено установчі документи, штампи та печатки підприємства, документацію на осіб, які проходили «реабілітацію», а також інші речові докази протиправної діяльності – мотузки, кайданки, гамівну сорочку, гумову палицю, пістолети, розписки пацієнтів, договори про надання послуг та умови оплати, боргові розписки, гроші, комп’ютерну техніку тощо. Крім того, у приміщенні центру були виявлені особи, які на момент обшуку проходили примусове «лікування».

Наразі за підозрою у незаконному позбавленні волі людей в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримані троє членів злочинної групи. Їм інкримінується правопорушення, передбачене ст.146 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, проводяться слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення місця знаходження та затримання інших співучасників злочину.

Фото: ГУНП

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