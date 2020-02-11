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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі викрили кіберзлочинців, які добували криптовалюту

В Одесі викрили кіберзлочинців, які добували криптовалюту

Кіберполіція викрила двох осіб у розробці шкідливого програмного забезпечення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Правопорушники створили фішинговий механізм заволодіння криптовалютою. Під час виконання користувачем переказу криптовалюти відбувалася підміна криптогаманця отримувача і гроші направлялись зловмисникам. Матеріали справи скеровано до суду.

Працівники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, спільно зі слідчими Шевченківського відділення поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 3, викрили двох чоловіків у створенні протиправного програмного забезпечення.

Кіберполіція встановила, що фігуранти створили фішинговий механізм заволодіння криптовалютою. Для користувачів все виглядало так, ніби вони знаходяться на офіційному вебсайті.

Робота фішингового механізму полягала у перехопленні запитів користувачів при переказі криптовалюти. Відбувалася підміна криптогаманця отримувача на підконтрольні зловмисникам гаманці.

За місцями мешкання порушників кіберполіція провела обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, на якій містились файли вищевказаного фішингового механізму. Наразі чоловікам вже оголошено про підозру. Матеріали справи скеровано до суду.

Фото: ГУНП

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