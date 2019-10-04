fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі виявили підроблене вершкове масло – Держпродспоживслужба

В Одесі виявили підроблене вершкове масло – Держпродспоживслужба

В одеських магазинах стало більше підробленого вершкового масла.

Про це повідомляє ТРК Град.

В одних випадках замість нього продають продукт, з перевищенням окремих показників, в інших – масло, вироблене на неіснуючих заводах. Про це повідомив начальник управління безпеки харчових продуктів і ветмедицини ДУ Держпродспоживслужби в Одеській області Володимир Гиск.

Фахівці відомства провели в регіоні позапланові перевірки в магазинах, закладах громадського харчування, дитячих освітніх установах і виявили численні порушення.

За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено 7 фактів обігу масла солодко-вершкового,  яке у своєму складі містить немолочний жир та не відповідає вимогам ДСТУ «Масло вершкове». Це є порушенням вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та відповідно розглядається як фальсифікація. На сьогодні матеріали щодо обігу фальсифікованого масла, яке виявлено у Миколаївському дитячому навчальному закладі ясла-садок  №1 «Сонечко», передано до відділу поліції. Також на сьогоднішній день направлено та знищено залишки масла-фальсифікату вагою більше 7 кг.

– Завжди треба звертати увагу на виробника, завжди розуміти, що треба купляти у перевіреного виробника. Припустим, що було в нас виявлено фальсифікат – ФОП «Полівка». Адреса потужностей виробництва: вулиця Деризанська Чернігівської області. Ну, ФОП «Полівка» виробляє масло, це як би вже насторожує, то якщо це крупний виробник, який має у своєму складі потужності, які виробляють це масло і у нього впроваджено системи безпеки, тобто там уже є гарантія того, що там масло не фальсифіковано, більше, ніж у невідомих виробників. Крім того, перед покупкою слід вивчити склад продукту, – порадили в профільному відомстві.

Фахівці Держпродспоживслужби рекомендують не купувати масло на стихійних ринках і обов’язково звертати увагу на маркування.

Завжди звертайте увагу на маркування масла, тому що іноді пишуть, що це не масло, а масляний продукт. Це вже говорить про те, що у складі є немолочні жири і можуть застосовуватися рослинні жири. Завжди слід звертати увагу на це, а також на умови зберігання цього масла: кількість днів, скільки воно зберігається бо часто буває, що на прилавках є прострочене масло.

Фото: СК Маркет

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить