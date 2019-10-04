В Одесі виявили підроблене вершкове масло – Держпродспоживслужба

Про це повідомляє ТРК Град.

В одних випадках замість нього продають продукт, з перевищенням окремих показників, в інших – масло, вироблене на неіснуючих заводах. Про це повідомив начальник управління безпеки харчових продуктів і ветмедицини ДУ Держпродспоживслужби в Одеській області Володимир Гиск.

Фахівці відомства провели в регіоні позапланові перевірки в магазинах, закладах громадського харчування, дитячих освітніх установах і виявили численні порушення.

За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено 7 фактів обігу масла солодко-вершкового, яке у своєму складі містить немолочний жир та не відповідає вимогам ДСТУ «Масло вершкове». Це є порушенням вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та відповідно розглядається як фальсифікація. На сьогодні матеріали щодо обігу фальсифікованого масла, яке виявлено у Миколаївському дитячому навчальному закладі ясла-садок №1 «Сонечко», передано до відділу поліції. Також на сьогоднішній день направлено та знищено залишки масла-фальсифікату вагою більше 7 кг.

– Завжди треба звертати увагу на виробника, завжди розуміти, що треба купляти у перевіреного виробника. Припустим, що було в нас виявлено фальсифікат – ФОП «Полівка». Адреса потужностей виробництва: вулиця Деризанська Чернігівської області. Ну, ФОП «Полівка» виробляє масло, це як би вже насторожує, то якщо це крупний виробник, який має у своєму складі потужності, які виробляють це масло і у нього впроваджено системи безпеки, тобто там уже є гарантія того, що там масло не фальсифіковано, більше, ніж у невідомих виробників. Крім того, перед покупкою слід вивчити склад продукту, – порадили в профільному відомстві.

Фахівці Держпродспоживслужби рекомендують не купувати масло на стихійних ринках і обов’язково звертати увагу на маркування.

Завжди звертайте увагу на маркування масла, тому що іноді пишуть, що це не масло, а масляний продукт. Це вже говорить про те, що у складі є немолочні жири і можуть застосовуватися рослинні жири. Завжди слід звертати увагу на це, а також на умови зберігання цього масла: кількість днів, скільки воно зберігається бо часто буває, що на прилавках є прострочене масло.

Фото: СК Маркет