В Одесі виявили кіберзлочинця, який видобував криптовалюти: ним виявився 20-річний студент

Вірус використовувався для прихованого майнінгу криптовалюти на ураженому комп’ютері. Наразі чоловіку вже оголошено про підозру, йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Працівники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими одеської поліції, за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3, викрили в таких діях 20-річного студента одного з місцевих вишів.

Кіберполіція встановила: здобуваючи технічну освіту, молодик використовував отримані знання для вчинення протиправних дій. Будучи учасником хакерських форумів, він придбав шкідливе програмне забезпечення та модифікував його. Вірус призначався для прихованого майнінгу криптовалюти за допомогою потужностей інфікованої комп’ютерної техніки. Надалі він збував це шкідливе програмне забезпечення на хакерських форумах.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання одесита та вилучили комп’ютерну техніку. Її направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України. Наразі чоловіку вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Водночас кіберполіція радить користувачам техніки не забувати дотримуватись основних правил безпеки для унеможливлення установки хакерами таких програм на вашу комп’ютерну техніку. Для цього необхідно:

– Використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення;

– Постійно оновлювати операційну систему;

– Використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами та постійно оновлювати їх;

– Не завантажувати підозрілі файли із листа електронної пошти, якщо Ви не чекаєте на цей лист;

– Завантажуйте файли лише з перевірених ресурсів.

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