Новости Одессы и Одесской области

В Одесі у басейні спорткомплексу знайшли тіло чоловіка

В Одесі у басейні спорткомплексу знайшли тіло чоловіка

Одеські поліцейські встановлюють обставини смерті місцевого жителя.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

49-річний чоловік помер у басейні в одному з спорткомплексів Київського району Одеси. На тілі загиблого ознак насилля не виявлено.

Для встановлення причини смерті тіло померлого направили до обласного бюро СМЕ. Наразі слідчими територіального відділення поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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