В Одесі у басейні спорткомплексу знайшли тіло чоловіка

Вдарив по голові і викрав дві сумки: в Одесі поліцейські затримали зловмисника Вчора, 10 серпня, о десятій годині вечора до поліції звернувся 41-річний місцевий житель та повідомив, що на вулиці Івана та Юрія Лип до нього раптово підбіг незнайомий чоловік, вдарив по голові та відібрав дві сумки. В одній знаходилися гаманець зі ста доларами, мобільний телефон і документи, в іншій – компакт-диски, біжутерія та інші дрібні речі. ПОДРОБНЕЕ

На Одещині розпочався сезон полювання на пернату дичину: мисливцям нагадали правила безпеки Відучора, з 8 серпня, в мисливських угіддях Одещини відкрився сезон полювання на пернату дичину. Тому поліцейські нагадують про основні вимоги до мисливців, правила безпеки для них і йдуть у рейди для здійснення контролю за їх дотриманням. ПОДРОБНЕЕ