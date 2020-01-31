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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі троє молодиків, двоє з яких неповнолітні, викрадали автівки та здавали їх на запчастини

В Одесі троє молодиків, двоє з яких неповнолітні, викрадали автівки та здавали їх на запчастини

Група осіб підозрюється у викраденні автомобіля одесита, а найстарший з них – у ще двох подібних злочинах.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Менше двох тижнів тому до Суворовського відділу поліції звернувся одесит із заявою про викрадення автомобіля ВАЗ, який він напередодні залишив на Десантному бульварі. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетні місцеві жителі 15-ти, 17-ти та 23-х років. Зловмисники зізналися, що продали автомобіль на запчастини.

В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поліцейські встановили причетність найстаршого з правопорушників до ще двох аналогічних злочинів, зареєстрованих на території району наприкінці грудня минулого року.

– Наразі слідство триває. Вирішується питання про повідомлення молодикам про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, – повідомив начальник Суворовського відділу поліції Олександр Остроглядов. Відповідно до санкції статті фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Фото ілюстративне: Hyser

 

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