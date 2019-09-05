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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі шукають гроші на інсулін: коштів із держбюджету не вистачає

В Одесі шукають гроші на інсулін: коштів із держбюджету не вистачає

Наразі проблем з видачею препарату немає.

Про це розповіла голова Департаменту охорони здоров’я міськради Олена Якименко, передає УСІ.

Відомство просить виділити 4 мільйони гривень на закупівлю інсуліну, оскільки державні гроші закінчилися.

За словами Олени Якименко, кошти з держбюджету – це лише 60% від потреби населення.

– Ми попросили виділити з бюджету міста 4 мільйони на закупівлю інсуліну, – зазначила вона.

У той же час пацієнти, які страждають на діабет, скаржаться на відсутність двох видів інсуліну. Препарати пішли на перереєстрацію і їх поки що не видають.

– Багато хто з пацієнтів не хоче міняти препарат, тому що для цього треба лягати в лікарню. Але ми не можемо виправити цю ситуацію. В цілому з видачею препаратів проблем немає, крім перереєстрації. Все інше є в наявності, – зазначила Олена Якименко.

Депутати в цілому підтримали пропозицію і пообіцяли виділити фінансування.

Фото: 24 Канал

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