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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу під виглядом борделю, яка грабувала власних клієнтів

В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу під виглядом борделю, яка грабувала власних клієнтів

Поліція викрила злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на мешканців Одеси.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

У понеділок, 3 лютого, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, слідчі управління поліції області за процесуального керівництва прокуратури Одеської області провели затримання членів злочинного угруповання.

До складу групи входило троє мешканців Одеси, двоє з яких раніше були засуджені за скоєння тяжких злочинів. Для отримання інформації про матеріальний стан потенційних жертв, останні створили місця розпусти. Після розваг з мешканцями та гостями міста дівчата повідомляли власникам борделю інформацію про осіб, які потребують «уваги». Зокрема – адресу проживання, наявність грошей чи цінностей, їх місце знаходження у будинку чи квартирі, варіанти проникнення до їх житла, а також наявність чи відсутність камер відеоспостереження.

Отримавши необхідну інформацію, учасники злочинного угруповання нападали на потерпілих безпосередньо в їх помешканні, або підстерігали при виході.

Останнього разу фігуранти увірвались до квартири громадянина та під погрозою зброї відібрали 1200 доларів США.

У понеділок, 3 лютого, поліцейські затримали трьох учасників злочинної групи. В ході проведення процесуальних заходів за місцем мешкання затриманих та у борделі було вилучено зброю, та інші спецзасоби, котрі використовувалися під час скоєння кримінальних правопорушень, кілька десятків мобільних телефонів «чорнові» записи про діяльність закладу. Окрім того, було вилучено гроші, частина з яких має ознаки підробки.

Наразі троє осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12-ти років із конфіскацією майна.

 Фото: ГУНП

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