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Супермаркет, площа та суд: в Одесі правоохоронці шукали вибухівку

Супермаркет, площа та суд: в Одесі правоохоронці шукали вибухівку

Перше повідомлення, що будівлю суду, яка розташована на вулиці Івана та Юрія Лип, заміновано, надійшло до поліції вчора, 14 вересня о 13.10.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

На місце події були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції та кінологи. Проводяться заходи щодо евакуації персоналу та відвідувачів.

В ході обстеження будівлі та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено. В ході перевірки було евакуйовано 150 осіб. Роботу суду поновлено.

Згодом, о 16.30 до Приморського відділу поліції надійшло повідомлення з електронної скриньки громадянина про те, що заміновано торговельний заклад на вулиці Катерининській. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції, вибухотехніків та кінологів.

Також інформація про загрозу вибуху надійшла до поліції електронною поштою вчора близько сьомої години вечора. територію оглянуто, вибухових пристроїв не виявлено.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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