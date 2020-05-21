В Одесі поблизу танкера Delfi показники забруднення води і повітря перевищено у 15 разів

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на в.о. начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Артема Заярного.

Для взяття проб води і повітря на місце прибула муніципальна екологічна лабораторія.

«Простіше за все судно розпиляти і локалізувати, але ми категорично проти. Тому що подібні дії призведуть до розливу олії, до розливу нафтопродуктів та погіршить ситуацію. Ми можемо переконувати власника, переконувати Адміністрацію морських портів України, щоб судно прибрали на територію порту – або краном, або буксирами», – заявив Заярний.

Неочікуване забруднення стало причиною оперативної наради, яка відбулась 21 травня поблизу судна на пляжі. Самі забруднення на воді прибрали спеціалісти АМПУ за допомогою абсорбуючого порошку.

Як заявив журналістам депутат міської ради Олександр Іваницький, міська влада буде через суд вимагати від власника прибрати судно.

– На думку капітана одеського морського торговельного порту згідно міжнародного права протягом року ніхто крім власника не можу займатись демонтажем цього об’єкту. Ми будемо наполягати на скороченні цієї норми, – заявив Іваницький.

Він також припустив, що в суд на АМПУ за бездіяльність буде подавати екологічна інспекція. Ще взимку адміністрація морських портів отримала припис від екологів, щоб вони прибрали свою акваторію. Втім як пояснив Заярний, це поки неможливо – припис був виданий іншою екоінспекцією, яка вже ліквідована. Йдеться про Державну екологічну інспекцію Кримсько-Чорноморського округу. Агенція Заярного є її правонаступницею, але процес передачі справ ще не завершили.

Нагадаємо, У листопаді танкер Delfi сів на мілину поблизу пляжу “Дельфін”. Одразу після аварії кількість нафтопродуктів навколо судна була перевищена у 53 рази. Власник судна досі не зазначив, коли саме забере його. Однак, уже зрозуміло, що під час курортного сезону судно залишиться на місці.

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