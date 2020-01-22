В Одессе никак не решится судьба затонувшего танкера: ждут реакции владельца, но он молчит

Не так давно мы писали о том, что собственнику дали время до конца января, чтобы что-то решить с судном Delfi, которое все еще лежит на одесском пляже.

Власти надеялись, что судовладелец отбуксирует своими силами танкер в порт, где его отремонтируют.

Судно уже исследовали водолазы на предмет повреждений. Кроме того, нескольким компаниям поручили посчитать стоимость его эвакуации.

Судовладелец же даже не пришел на заседание рабочей группы по вопросу танкера 21 января. Он пока не дал официальных гарантий демонтажа и не готов сообщить о сроках проведения работ.

Об этом сообщает zachem.com.ua.

Как отметил губернатор области Максим Куцый, собственнику дали время до этой пятницы, 24 января, чтобы он определился с дальнейшими действиями.

Если он откажется, государству придется убирать судно своими силами. При этом в обладминистрации придумали два пути решения этой проблемы. Судно могут восстановить, заделав пробоины, после чего отбуксировать в порт. Для этого, по подсчетам, понадобится 40-50 дней. Сколько это будет стоить, пока неизвестно.

А могут разрезать и в таком виде вывезти. Но последний вариант займет в два раза больше времени. К тому же на это придется потратить до 25 миллионов гривен.

Напомним, 22 ноября 2019 года у одесских берегов на пляже “Дельфин” из-за шторма сел на мель танкер Delfi. Тогда экологи забили тревогу, отметив, что на месте аварии в 157 раз превышена концентрация вредных веществ в воде. Если его начнут пилить или резать, по мнению экспертов, это может привести к новой экологической угрозе.

Фото: редакция “ОЖ”

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