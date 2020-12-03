В порту Одессы пограничный пес нашел 150 патронов в багажнике авто (видео)

В Одесском морском торговом порту пограничники пресекли попытку ввезти в Украину из США боевые патроны.

Как сообщает пресс-служба Одесского погранотряда, около 150 патронов различного калибра были спрятаны в багажнике внедорожника. Машина прибыла в порт грузовым судном в контейнере с аукциона в США. Обнаружить запрещенный груз помог специально натренированный спаниель.

Боеприпасы изъяли и передали полицейским.

В пресс-службе также отметили, что на прошедшей неделе пограничники Одесского отряда обнаружили в автомобилях, прибывших грузом в морские порты, около 300 боеприпасов и почти 4 грамма наркотиков.

Фото и видео пресс-службы Одесского погранотряда