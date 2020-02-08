В Одесі митники вилучили майже 2 тисячі раколовок з Китаю (фото)

Одеські митники вилучили майже 2 тисячі раколовок, заборонених до ввезення.

Про це пише Одеська митниця Держмитслужби.

Раколовки 9-ти різних форм та розмірів («парасолька», «колесо», «гармошка») надійшли до Одеського порту з Китаю у контейнері з іншими товарами широкого вжитку.

У товаросупровідних документах вони зазначалися як «снасті риболовні: раколовки» та не мали будь-якого маркування.

Через можливу належність до товарів, ввезення яких заборонено в Україну, було здійснено відбір зразків.

За результатами експертного дослідження з’ясувалося, що раколовки виготовлені з монониткової сітки та підпадають під встановлені ст. 52(1) Закону України «Про тваринний світ» заборони щодо обігу в Україні та ввезення на територію України окремих засобів добування об’єктів тваринного світу.

Виключення можливе тільки для промислового лову. Проте компанія-одержувач такий вид діяльності не здійснює.

Не чекаючи «поки рак на горі свисне», одеські митники показали, «де раки зимують» порушнику законодавства, який намагався приховати від митного контролю заборонені до ввезення риболовні снасті шляхом надання неправдивих відомостей.

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Раколовки вилучено. Після відповідних процесуальних дій справу буде скеровано до суду.

Фото: Одеська митниця Держмитслужби

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