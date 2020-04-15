В Одесі керівникам ОСББ дали рекомендації з дезінфекції (відео)

4 квітня спеціалісти Національної експертної групи з інфекційного контролю провели оцінку заходів профілактики в м. Одесі, спрямованих на обмеження поширення епідемії COVID-19 серед населення, та надали свої рекомендації.

Про це повідомляє пресслужбаа Одеської міської ради.

Важливими об’єктами у цьому напрямку є: міські пасажирські перевезення, житлово-комунальне господарство та заходи з дезінфекції місць загального користування населення.

Рекомендації щодо оптимізації заходів з протидії COVID-19 на об’єктах житлового господарства

1. Під’їзди

1.1. Загальне вологе прибирання водою з доданням побутового миючого (мильного) засобу бажано щодня, мінімум двічі на тиждень.

1.2. Протирання поверхонь, яких часто торкаються, з деззасобами:

– використовувати чисте ганчір’я, що підлягає регулярному пранню або заміні;

– особливу увагу слід приділяти перилам, дверним та віконним ручкам, кнопкам і панелям ліфтів з витримуванням часу експозиції відповідно до інструкції до деззасобу;

– деззасіб необхідно обирати, виходячи з швидкості дії та можливості залишати на поверхнях без змивання;

– менш бажаним є нанесення деззасобу методом зрошення;

– взагалі не застосовувати дрібнодисперсні спреї (генератор аерозолю).

1.3. Заключну дезінфекцію проводити після виявлення хворого/померлого від COVID-19:

– після отримання запиту внепланово провести дезінфекцію контактних поверхонь.

1.4. Встановити якомога частіше провітрювання в під’їздах. За умов підвищення температури зовні доцільно тримати вікна відчиненими.

1.5. Доцільно створити запас деззасобів щонайменше на тиждень роботи.

1.6. До обробки контактних поверхонь слід залучати мешканців.

2. Сміттєзбірники

За умови регулярного вивезення сміття, має сенс тримати сміттєзбірники відкритими. Якщо це неможливо, кришки сміттєзбірників слід обробляти деззасобами.

3. Прибудинкова територія і паркова зона

3.1. Не рекомендується проводити додаткову дезінфекцію об’єктів, розташованих на відкритому повітрі.

3.2. Слід припинити використання об’єктів, які передбачають групову активність (дитячі майданчики, столи для ігор тощо).

Фото: УНІАН

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