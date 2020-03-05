В Одесі чоловік викрав особисті речі пацієнтів з лікарняних палат

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зловмисник під приводом відвідувача безперешкодно заходив до медичного закладу у Малиновського районі, видивлявся порожні палати і забирав телефони та гроші пацієнтів. В одному з випадків чоловіка помітила родичка потерпілої.

Правопорушника викрили в ході оперативно-розшукових заходів. Він – місцевий житель, у свої 29 був неодноразово судимий за майнові злочини, а зараз є обвинуваченим у крадіжці на території того ж таки Малиновського району. У чоловіка вилучили телефон однієї з потерпілих. Гроші ж, в сукупності близько семи тисяч гривень, каже, встиг витратити.

– Дії затриманого слідчі кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 186 (грабіж). Підозру за двома фактами фігурантові вже повідомили. Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік перевіряється на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території міста, – повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

Фото: ildana.tv

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