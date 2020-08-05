В Одесі чоловік найняв таксі, щоб скоїти крадіжку на 25 тисяч гривень

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вдаючи, що переїжджає, зловмисник завантажив в автомобіль велосипед, шліфувальну машину, циркулярку, лобзик, автомобільний двигун та ще купу різного майна майже на 25 тисяч гривень і наказав водієві їхати в зворотному напрямку.

Особу молодика поліцейські встановили в ході оперативно-розшукових заходів. Вилучили у нього лише частину викрадених речей, місце знаходження решти ще встановлюється.

З’ясувалося, що у свої 20 років хлопець має кілька судимостей за майнові злочини. Тепер до них буде додано ще крадіжку з проникненням у приміщення.

– Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – розповідає начальник Таїровського відділення поліції Сергій Волков. – В якості запобіжного заходу суд обрав підозрюваному домашній арешт. Відповідно до санкції статті йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.