В обмінниках Одеси можуть з’явитися різні курси для “синіх” та “білих” доларів

Дивне табло

Співробітник нашого видання звернув увагу, що в пункті обміну валют, розташованому між вулицями Великою і Малою Арнаутськими, 11 вересня змінили електронне табло, на якому зазначено поточні курси валют.

Замість рядка з курсом долара США там з’явилися два рядки – для «синіх» і «білих» доларів. Те, що рядки різні, припускає, що і курс на купюру одного і того ж номіналу, може відрізнятися. Хоча в момент зйомки цифри купівлі та продажу американської валюти були однаковими для всіх доларів, незалежно від їхнього «кольору».

Долар синій, долар білий

Що ж це таке – долари сині та долари білі? Чим вони відрізняються.

В Україні терміни «сині» і «білі» долари використовуються для позначення банкнот різних періодів випуску.

Сині долари – це купюри нового зразка, випущені після 2009 року. Вони мають характерну синю стрічку, що проходить вертикально через банкноту.



Білі долари – це старіші купюри, випущені до 2009 року, що мають світліший відтінок паперу.



В Україні існує тенденція, коли «сині» долари цінуються більше, ніж «білі». Це пов’язано з тим, що нові купюри вважаються захищеними від підробок.

Тому обмінні курси для «синіх» доларів можуть бути вищими, ніж для «білих».

«Синій» і “білий” курси – офіційні?

Встановлення різного курсу для «синіх» і «білих» доларів не є офіційно регульованим Національним банком України (НБУ). Однак, на практиці, обмінні пункти можуть встановлювати різні курси для нових і старих банкнот через різницю в попиті та пропозиціях.

НБУ не забороняє обмінним пунктам встановлювати власні курси, але вони повинні дотримуватися загальних правил і норм валютного ринку. Важливо зазначити, що такі дії можуть викликати невдоволення серед клієнтів, тому обмінні пункти повинні чітко інформувати свої курси та умови обміну.

Регулятор може втрутитися, якщо обмінний пункт порушує законодавство або вчиняє шахрайські дії. Наприклад, якщо обмінний пункт не інформує клієнтів про різні курси або вводить їх в оману, це може стати підставою для санкцій.

Зазначимо, що в онлайн-обмінниках для доларів старого і нового зразка вже давно використовуються різні курси. Але у вуличних одеських такого ще помічено не було. Але, судячи з появи нових табло, скоро такі зміни з’являться і в них. Що стосується різниці між курсом доларів різних «кольорів», вона невелика – «сині» дорожчі приблизно на 10 копійок.