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Одессит отправился на свидание с ножом: в полиции рассказали подробности

Одессит отправился на свидание с ножом: в полиции рассказали подробности

В Одессе полицейские задержали 41-летнего мужчину, который, во время свидания с женщиной, совершил на нее разбойное нападение.

После знакомства в Интернете, кавалер встретился с женщиной в центре города. Она пригласила его к себе домой, где гость впоследствии пригрозил хозяйке ножом и приказал отдать все золотые украшения.

Потерпевшая попыталась дать отпор злоумышленнику, он несколько раз ударил ее, а затем сорвал с нее две цепочки и скрылся.

Оправившись, 35-летняя одесситка известила об этом полицию. Менее чем через час правоохранители задержали подозреваемого в центре города, в нескольких кварталах от места совершения преступления. У него изъяли награбленное.

Мужчина обвиняется в разбое, совершенном в условиях военного положения. Это правонарушение карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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