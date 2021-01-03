В новом году пенсии повысят: кому и сколько обещают заплатить

Пенсии в 2021 году правительство планирует поднять всем категориям пенсионеров.

О повышении пенсионных выплат говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября 2020 г. №849 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем», обнародованном на сайте правительства.

С 1 июля 2021 года для граждан, достигших 75-летнего возраста, у которых пенсия не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине за 2020 год, введена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 грн. Если, с ее учетом, размер пенсии не достигнет 2 500 грн, таким пенсионерам должна предоставляться дополнительная доплата.

Предусмотрено также повышение минимальных пенсии женщинам со страховым стажем 20 лет и мужчинам со страховым стажем 25 лет: с 1 712 грн до 2 500 грн.

Для пенсионеров старше 80 лет в новом году продолжатся выплаты ежемесячных компенсаций в размере 500 грн.

Минимальный размер их пенсий должен составить 2600 грн. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Кроме того, 1 марта, согласно постановлению Кабмина, пройдет ежегодная индексация пенсий.

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