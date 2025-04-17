Об этом в своем Телеграм-канале сообщил городской голова геннадий Труханов.

По словам мэра, сегодня, в Чистый четверг, в день очищения и внутреннего покоя, они как никогда уместны.

“У пеликанов — особый смысл. В разных культурах их считают символами заботы, самопожертвования и преданности. А еще — вестниками мира, весны и надежды. Говорят, если пеликаны появляются над городом — это добрый знак”, — написал мэр Одессы.

Напомним, краснокнижные розовые и кудрявые пеликаны давно облюбовали Одесскую область. С наступлением весны сотни этих птиц возвращаются в Нижнеднестровский природный парк и чувствуют себя достаточно комфортно.