В нацпарке Одесской области по вине «шашлычников» сгорели кладки птиц и тысячи маллюски

Об этом сообщил сотрудник парка, биолог Иван Русев.

По словам эколога, пожар в парке вспыхнул из-за того, что возле села Лебедевка какая-то женщина готовила шашлыки и выбросила угли на растительность.

«Огонь распространялся быстро. Горело все на пути. Пожарные ехали долго. У одной машины не было достаточно воды, вторая не поехала в лес, потому что считали что повредят пожарную машину. В с.Лебедевка почему-то нет воды в противопожарных резервуарах. Еще вызывают дополнительные пожарные машины. Их уже 5. Тушить пожар помогали еще пару местных жителей. Ближе к ночи всем вместе удалось справиться», — рассказал биолог.

Пожар охватил почти 17 га. Когда спустя два дня группа ученых нацпарка начала обследование территории, чтобы собрать информацию и рассчитать ущерб, местами еще тлели очаги.

«Но только на первый взгляд можно сказать что для животных был ужас. Сгорели десятки кладок фазанов, крапивниц, дроздов и др. Особенно много сгоревших раковин — их десятки тысяч, среди которых цепея австрийская, виноградная улитка — массовые наземные моллюски в нацпарке. Число их в естественных биотопах достигает десятки тысяч га. И они все погибли», — говорит Иван Русев.

Он рассказал, что питаются моллюски детритом, «слизывая» его с растений и камней. Взрослые улитки часто поднимаются по стволам деревьев, кустарников, по стеблям травянистых растений.

«С восходом солнца огромная масса улиток постепенно прячется в подстилку, зарываясь до наступления сумерек. Но сотни тысяч таких санитаров уже нет», — подчеркнул Русев.

Также по его словам, много уничтоженных муравейников.

Эколог напомнил, что сжигание сухой растительности в военное время приравнивается к диверсионной работе (ст.113 Уголовного кодекса Украины «Диверсия») и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, из-за засушливой и жаркой погоды в Одесской области участились пожары в экосистемах . На прошедшей неделе горели сухая трава, мусор, кустарники и лесополоса. От огня пострадали люди и постройки, без своих домов остались сотни аистов, фазанов и косули остались без своих домов.