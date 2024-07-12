В Одесской области бушуют пожары в экосистемах: есть пострадавшие (видео)

В Одесской области из-за засушливой и жаркой погоды продолжают гореть экосистемы. За прошедшие сутки пожары возникали в разных районах: горела сухая трава, мусор, кустарники и лесополоса. От огня пострадали люди и постройки. Сотни аистов, фазанов и косули остались без своих домов.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, только за прошедшие двое суток спасатели привлекались более 100 раз на тушение сухой растительности, в результате чего было уничтожено около 120 гектаров украинской земли.
По информации спасателей, с начала лета в Одесском регионе произошло 794 пожара, уничтожено 316 гектаров земли.
Жаркая погода и человеческая халатность — основные причины этого бедствия. Страдает не только экосистема, но и люди.
Так, вчера, в Белгород-Днестровском районе загорелся мусор мусора, кустарники и заброшенного здание в селе Попаздра. Вероятная причина пожара — выброшенный окурок или спичка. Ущерб — устанавливается.
Во время самостоятельного тушения пожара пострадал 69-летний мужчина. Его с ожогами нижних конечностей в состоянии средней тяжести госпитализировали в местную больницу.
От ГСЧС Одессы привлекались 1 единица техники и 4 спасателей, от Местной пожарной команды «Шабо» — 1 единица техники и 3 человека личного состава.
Еще один пожар вчера тушили за пределами села Гвардейское возле Одессы. Горела сухая трава и лесополоса. Пожар начался около полудня, а ликвидировать его удалось только к 23:40. Подразделения работали по повышенному номеру вызова.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Ущерб – устанавливается. От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 40 спасателей.
Во время самостоятельного тушения пожара в селе Выгода под Одессой вчера, 10 июля, пострадал мужчина 1973 года рождения. Он обратился в медучреждение с рваной раной руки.
Пожар распространился на общей площади 2,5 Га, в результате чего поврежден жилой дом, гараж, дворовое сооружение и уничтожено деревянное дворовое сооружение. Спасены 10 жилых домов и 350 га пшеницы.
От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 13 спасателей, от местной пожарной команды «Выгода» — 1 единица техники и 3 человека личного состава.
Причиной пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем.
В Татарбунарах во время самостоятельного тушения загоревшейся сухой травы на своем участке пострадала пострадала 26-летняя местная жительница. С диагнозом отравления продуктами горения она каретой скорой помощи доставлена в больницу.
В Одесском регионе – чрезвычайный уровень пожарной опасности
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается чрезвычайный (V класса) уровень пожарной опасности.
В ГСЧС напоминают, что пожары сухой растительности могут легко перекинуться на жилые дома, вызывая серьезные материальные потери и угрожая жизни людей.
Граждан призывают быть сознательными и заботиться о правилах пожарной безопасности на открытых территориях, ведь 90% пожаров на открытой местности образуются именно из-за человеческой халатности.
Правила пожарной безопасности на открытых территориях:
- не раскладывайте там кострицы;
- не бросайте на землю спички, окурки, бутылки и куски стекла;
- не выжигайте сухую траву, листья и мусор;
- не оставляйте костер непогашенным, а лучше вообще воздержитесь от его разложения.
- в случае обнаружения пожара, который вы не можете преодолеть собственноручно, звоните на линии 101 или 102.