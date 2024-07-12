В Одесской области бушуют пожары в экосистемах: есть пострадавшие (видео)

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, только за прошедшие двое суток спасатели привлекались более 100 раз на тушение сухой растительности, в результате чего было уничтожено около 120 гектаров украинской земли.

По информации спасателей, с начала лета в Одесском регионе произошло 794 пожара, уничтожено 316 гектаров земли.

Жаркая погода и человеческая халатность — основные причины этого бедствия. Страдает не только экосистема, но и люди.

Так, вчера, в Белгород-Днестровском районе загорелся мусор мусора, кустарники и заброшенного здание в селе Попаздра. Вероятная причина пожара — выброшенный окурок или спичка. Ущерб — устанавливается.

Во время самостоятельного тушения пожара пострадал 69-летний мужчина. Его с ожогами нижних конечностей в состоянии средней тяжести госпитализировали в местную больницу.

От ГСЧС Одессы привлекались 1 единица техники и 4 спасателей, от Местной пожарной команды «Шабо» — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Еще один пожар вчера тушили за пределами села Гвардейское возле Одессы. Горела сухая трава и лесополоса. Пожар начался около полудня, а ликвидировать его удалось только к 23:40. Подразделения работали по повышенному номеру вызова.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Ущерб – устанавливается. От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 40 спасателей.

Во время самостоятельного тушения пожара в селе Выгода под Одессой вчера, 10 июля, пострадал мужчина 1973 года рождения. Он обратился в медучреждение с рваной раной руки.

Пожар распространился на общей площади 2,5 Га, в результате чего поврежден жилой дом, гараж, дворовое сооружение и уничтожено деревянное дворовое сооружение. Спасены 10 жилых домов и 350 га пшеницы.

От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 13 спасателей, от местной пожарной команды «Выгода» — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Причиной пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем.

В Татарбунарах во время самостоятельного тушения загоревшейся сухой травы на своем участке пострадала пострадала 26-летняя местная жительница. С диагнозом отравления продуктами горения она каретой скорой помощи доставлена ​​в больницу.

В Одесском регионе – чрезвычайный уровень пожарной опасности

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается чрезвычайный (V класса) уровень пожарной опасности.

В ГСЧС напоминают, что пожары сухой растительности могут легко перекинуться на жилые дома, вызывая серьезные материальные потери и угрожая жизни людей.

Граждан призывают быть сознательными и заботиться о правилах пожарной безопасности на открытых территориях, ведь 90% пожаров на открытой местности образуются именно из-за человеческой халатности.

Правила пожарной безопасности на открытых территориях: