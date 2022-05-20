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С начала вторжения рашисты убили в Одесе двоих детей, трое ранены

С начала вторжения рашисты убили в Одесе двоих детей, трое ранены

С момента полномасштабного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года в Одесской области погибли двое детей, трое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что во время войны рашистами нарушаются все права ребенка: право на жизнь, право на здоровье, право быть с семьей, право на развитие личности, а также право на заботу и защиту.

Военным преступлением против детей считаются обстоятельства, в которых ребенок:

  • получил ранение или потеряла кого-нибудь из родных от оружия россиян;
  • пережил насилие (физическое, психологическое или сексуальное);
  • был лишен доступа к медицинской помощи;
  • остался без дома в результате повреждений от снаряда РФ или его захвата;
  • долгое время не мог воспользоваться «зеленым коридором»;
  • содержался под стражей и был лишена свободы;
  • не получал продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости из-за блокировки гуманитарной помощи и прочее.

В случае этого ребенок приобретает статус потерпевшего, а также право на возмещение причиненного ущерба.

Всего на утро 20 мая войска россии с начала полномасштабного вторжения убили в Украине 232 ребенка, еще более 427 детей ранены.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в результате попадания российской ракеты в ЖК «Тирас» в Одессе вместе с мамой и бабушкой погибла трехмесячная девочка.

При обстреле 2 мая одна из рашистских ракет попала в жилой дом, в результате чего погиб 15-летний мальчик, несовершеннолетняя девушка попала в больницу.

Утром 16 мая ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Четверо мирных жителей получили множественные травмы. Шестилетнюю девочку госпитализировали с тяжелыми ранениями.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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