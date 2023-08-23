В москве надумали провести матч в память об одесской звезде футбола: родственники против

Младший сын известного одесского футболиста Ильи Цымбаларя Олег организовывает матч памяти отца в Москве с приглашенными звездами мирового футбола. Мероприятие вызвало волну возмущения и осуждения у почитателей этого спорта в Украине.

Вдова Ильи Цымбаларя Ирина и его сын Сергей назвали это “кощунством” и высказались против проведения матча. Они собрали пресс-конференцию в Ukraine Media Center Odesa, где выразили свое отношение к проведению московского “матча памяти”.

Что известно о матче



Товарищеский матч памяти Ильи Цымбаларя планируют провести 9 сентября в москве. Среди организаторов поединка — младший сын футболиста Олег, который уехал в рф после начала полномасштабного вторжения.

На игру согласились приехать такие звезды футбола: Флоран Малуда, Сантьяго Каньисарес, Фернандо Морьентес и Эммануэль Адебайор. При этом именитые игроки никакого отношения к одесситу не имеют.

По словам родственников Ильи Цимбаларя, решение о проведении матча с ними не обсуждалось.

У нас никто не спрашивал согласия на проведение этого матча в Москве. Мы против, мы не давали согласия, мы этого не поддерживаем. Мы к этому матчу никак не относимся, — говорит старший сын Ильи.

Что говорят родственники

Родственники футболиста назвали «кощунством» проведение поединка в рф, когда над могилой Цымбаларя в Одессе летают российские ракеты.

10 лет с нами нет моего отца. Сегодня в наш любимый город Одессу летят ракеты московского агрессора, гибнут дети, женщины, невинные люди, разрушаются дома и гибнут люди в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Херсоне, Николаеве, Чернигове и других населенных пунктах Украины. И кем надо быть, насколько циничными нужно быть, чтобы в это время проводить в Москве мероприятие, посвященное выдающемуся футболисту из Одессы! Стыд и позор агрессору и всем тем, кто организует этот фарс, — говорит Сергей.

Сын футболиста призвал звезд мирового футбола не ехать на игру, которая порочит память его отца.

Хотел бы также поднять вопрос приглашенных звезд. Может, я ошибаюсь и что-то упустил, но почему-то не помню, чтобы папа пересекался на поле с Адебайором, Канисаресом, Морьентесом. Сколько лет было Адебайору, когда папа был на вершине своей карьеры? Какой-то бред. Хочу обратиться к этим легендам мирового футбола: подумайте, куда вы едете – в страну-агрессор, напавшую на родину Ильи Цимбаларя? Которая бомбардирует его родной город? Я уверен, что вы не были с ним лично знакомы, но если вы хотите отдать дань памяти папы, если вы чтите его как футболиста мирового уровня, то пожалуйста, приезжайте. Я отведу вас на кладбище. Постоим на могиле. Можем даже организовать матч здесь, в Одессе, – сказал Сергей Цымбаларь.

Чем известен Илья Цымбаларь

Илья Цымбаларь родом из Одессы, футболом занимался с детства. В 1989 году молодой полузащитник “Черноморца” дебютировал в Высшей лиге чемпионата СССР. С Цымбаларем в составе одесситы в 1990 году выиграли Кубок федерации футбола СССР.

В 1992 году Цымбаларь помог «Черноморцу» завоевать первый трофей в новой истории — Кубок Украины. В финале этого матча Илья забил единственный гол.

Он мог стать звездой сборной Украины, но подсуетились российские футбольные чиновники. В 1993-м году спортсмен перешел в московский «Спартак».

Это время было очень непростым для украинского футбола. Этим и воспользовались хитрые московские футбольные агенты, которые «перехватили» многих украинских футболистов, в том числе и моего отца. Он начал выступать в составе московского «Спартака», а затем – и сборной России, которым принес немало трофеев и славы. Однако благодарности от них за это он так и не получил, — рассказывает сын Ильи Сергей.

В 1999 году клуб расторг контракт с Цымбаларём — решение стало потрясением для многих. Среди возможных причин ухода Ильи из «Спартака» упоминались конфликт игрока с Олегом Романцевым, нарушение дисциплины и даже самостоятельное решение футболиста.

После того, как мой отец завершил свою карьеру игрока, руководители московского «Спартака» от него отвернулись и не подали ему руки помощи в самое тяжелое для него время. Москвичи оставили его на произвол судьбы, — говорит Сергей Цымбаларь.

В 2011 году Илья вернулся в родную Одессу. Умер от болезни сердца в 2013 году. Ему было 44 года. Экс-футболист похоронен на Таировском кладбище.

В городе ежегодно проводится Мемориал памяти Ильи Владимировича Цымбаларя, в котором принимают участие детские и юношеские команды региона.

В 2016 году на стадионе «Черноморец» прошел матч памяти легендарного футболиста, получившего символическую афишу «Сергей против Олега». В честь сыновей.

На матч приехало немало звезд, с которыми играл Цымбаларь в разных командах. Вот только «друзья» из «Спартака» акцию памяти проигнорировали.

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