У Москві надумали провести матч в пам’ять про одеську зірку футболу: родичі проти

Молодший син відомого одеського футболіста Іллі Цимбаларя Олег організовує матч пам’яті батька у Москві із запрошеними зірками світового футболу. Захід викликав хвилю обурення та засудження у шанувальників цього спорту в Україні.

Вдова Іллі Цимбаларя Ірина та його син Сергій назвали це “блюзнірством” і висловилися проти проведення матчу. Вони зібрали прес-конференцію в Ukraine Media Center Odesa, де висловили своє ставлення до проведення московського “матчу пам’яті”.

Що відомо про матч

Товариський матч пам’яті Іллі Цимбаларя планують провести 9 вересня у Москві. Серед організаторів поєдинку – молодший син футболіста Олег, який поїхав до Росії після початку повномасштабного вторгнення.

На гру погодилися приїхати такі зірки футболу: Флоран Малуда, Сантьяго Каньїсарес, Фернандо Морієнтес та Еммануель Адебайор. При цьому відомі гравці жодного відношення до одесита не мають.

За словами родичів Іллі Цимбаларя, рішення щодо проведення матчу з ними не обговорювалося.

У нас ніхто не питав згоди на проведення цього матчу у Москві. Ми проти, ми не давали згоди, ми цього не підтримуємо. Ми до цього матчу ніяк не належимо, – каже старший син Іллі.

Що кажуть родичі

Родичі футболіста назвали “блюзнірством” проведення поєдинку в Росії, коли над могилою Цимбаларя в Одесі літають російські ракети.

10 років з нами немає мого батька. Сьогодні до нашого улюбленого міста Одеси летять ракети московського агресора, гинуть діти, жінки, невинні люди, руйнуються будинки та гинуть люди у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Чернігові та інших населених пунктах України. І ким треба бути, наскільки цинічними потрібно бути, щоб у цей час проводити в Москві захід, присвячений видатному футболісту з Одеси! – каже Сергій.

Син футболіста закликав зірок світового футболу не їхати на гру, яка паплюжить пам’ять його батька.

“Хотів би також порушити питання запрошених зірок. Може, я помиляюся і щось упустив, але чомусь не пам’ятаю, щоб тато перетинався на полі з Адебайором, Канісаресом, Морієнтесом. Скільки років було Адебайорові, коли тато був на вершині своєї кар’єри? Якийсь маячня. Хочу звернутися до цих легенд світового футболу: подумайте, куди ви їдете – в країну-агресор, яка напала на батьківщину Іллі Цимбаларя? Яка бомбардує його рідне місто? Я впевнений, що ви не були з ним особисто знайомі, але якщо ви хочете віддати данину пам’яті тата, якщо ви шануєте його як футболіста світового рівня, то будь ласка, приїжджайте. Я відведу вас на цвинтар. Постоїмо на могилі. Можемо навіть організувати матч тут, в Одесі”, – сказав Сергій Цимбалар.

Чим відомий Ілля Цимбалар

Ілля Цимбалар родом із Одеси, футболом займався з дитинства. 1989 року молодий півзахисник “Чорноморця” дебютував у Вищій лізі чемпіонату СРСР. З Цимбаларем у складі одесити у 1990 році виграли Кубок федерації футболу СРСР.

1992 року Цимбалар допоміг «Чорноморцю» здобути перший трофей у новій історії – Кубок України. У фіналі цього матчу Ілля забив єдиний гол.

Він міг стати зіркою збірної України, але помітили російські футбольні чиновники. 1993-го року спортсмен перейшов до московського “Спартака”.

Цей час був дуже непростим для українського футболу. Цим і скористалися хитрі московські футбольні агенти, які “перехопили” багатьох українських футболістів, у тому числі мого батька. Він почав виступати у складі московського “Спартака”, а потім – і збірної Росії, яким приніс чимало трофеїв та слави, проте подяки від них за це він так і не отримав, – розповідає син Іллі Сергій.

У 1999 році клуб розірвав контракт із Цимбаларем – рішення стало потрясінням для багатьох. Серед можливих причин звільнення Іллі зі «Спартака» згадувалися конфлікт гравця з Олегом Романцевим, порушення дисципліни та навіть самостійне вирішення футболіста.

Після того, як мій батько завершив свою кар’єру гравця, керівники московського “Спартака” від нього відвернулися і не подали йому руки допомоги в найважчий для нього час. Москвичі залишили його напризволяще, – говорить Сергій Цимбалар.

2011 року Ілля повернувся до рідної Одеси. Помер від хвороби серця у 2013 році. Йому було 44 роки. Екс-футболіста поховано на Таїровському цвинтарі.

У місті щорічно проводиться Меморіал пам’яті Іллі Володимировича Цимбаларя, у якому беруть участь дитячі та юнацькі команди регіону.

2016 року на стадіоні «Чорноморець» пройшов матч пам’яті легендарного футболіста, який отримав символічну афішу «Сергій проти Олега». На честь синів.

На матч приїхало чимало зірок, з якими грав Цимбалар у різних командах. Ось тільки “друзі” із “Спартака” акцію пам’яті проігнорували.

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