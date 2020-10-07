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В Минздраве не разглядели волну коронавируса в Украине

В Минздраве не разглядели волну коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения считают, что в Украине пока не было волны коронавируса. Такой, как Франции или Германии. И соответственно, объясняют, что такое волна коронавируса.

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Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об объяснил, что волна коронавируса – это когда есть пиковая загрузка (до 10 тысяч и более случаев), затем падение до единичных случаев, а затем вновь рост на десятки тысяч в сутки.

Он отметил, что в Украине с самого начала пандемии был относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

“Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется”, – сказал Ляшко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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