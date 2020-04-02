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Новости Одессы и Одесской области

В Минобразования рассказали, когда могут состояться ВНО и поступление: предварительные даты

В Минобразования рассказали, когда могут состояться ВНО и поступление: предварительные даты

Внешнее независимое тестирование для абитуриентов состоится при любых обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба МОН Украины.

Если карантин закончится в установленный срок 24 апреля, школьники будут учиться примерно до начала июля. И после этого начнут сдавать ВНО.

Выпускники 11-х классов в этом случае получат документы о полном среднем образовании только после завершения основной сессии ВНО, которую, в зависимости от сроков окончания карантина.

Если сроки карантина продлят, ВНО пройдет в период с августа по сентябрь. Соответственно, будут перенесены сроки вступительной кампании.

Примерные даты тестирование ведомство сформировало в таблицу.

К слову, государственной итоговой аттестации в 4 и 9 классах в этом году не будет. Ее отменили из-за сложившейся ситуации.

Кстати

Также, по решению министерства образования, за педагогическими работниками гарантировано должна сохраняться средняя заработная плата. А если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации. В министерстве образования готовы реагировать на каждый случай невыплат.

Фото: inform-ua.info

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