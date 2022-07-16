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Ракетный удар по Одессе 16 июля: опубликованы фото (фоторепортаж)

Ракетный удар по Одессе 16 июля: опубликованы фото (фоторепортаж)

Субботним утром, 16 июля 2022 года, рашисты нанесли по Одессе очередной ракетный удар. На этот раз «прилетело» в склад производственно-торговой компании.

По сообщению Оперативного командования «Юг», на место возник масштабный пожар площадью около 1000 квадратных метров.

Предварительно известно, что работники склада успели перейти в убежище, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Сейчас здесь работают спасатели. О пострадавших пока ничего не известно.

«Суспiльне Одеса» опубликовало фото с места события:

Ракетный удар по Одессе 16 июля
Ракетный удар по Одессе 16 июля2
Ракетный удар по Одессе 16 июля3
Ракетный удар по Одессе 16 июля4
Ракетный удар по Одессе 16 июля5
Ракетный удар по Одессе 16 июля6
Ракетный удар по Одессе 16 июля7
Ракетный удар по Одессе 16 июля8
Ракетный удар по Одессе 16 июля9

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром, в субботу, 16 июля 2022 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадал объект гражданской инфраструктуры.

А по данным ОК «Юг», по Одесщине нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95. Удар нанесен из Ставрополья.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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