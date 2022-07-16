Ракетный удар по Одессе 16 июля: опубликованы фото (фоторепортаж)

Субботним утром, 16 июля 2022 года, рашисты нанесли по Одессе очередной ракетный удар. На этот раз «прилетело» в склад производственно-торговой компании.

По сообщению Оперативного командования «Юг», на место возник масштабный пожар площадью около 1000 квадратных метров.

Предварительно известно, что работники склада успели перейти в убежище, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Сейчас здесь работают спасатели. О пострадавших пока ничего не известно.

«Суспiльне Одеса» опубликовало фото с места события:

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром, в субботу, 16 июля 2022 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадал объект гражданской инфраструктуры.

А по данным ОК «Юг», по Одесщине нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95. Удар нанесен из Ставрополья.