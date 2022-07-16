Утром 16 июля рашисты нанесли по Одессе ракетный удар: что известно? (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня утром, в субботу, 16 июля 2022 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Субботнее утро в Одессе… Варвары нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре… Дым виден далеко за пределами Одессы»,

– сказал городской голова.

По его словам, с первой минуты подразделения муниципальной службы спасения, спасательно-водолазная служба вместе с подразделениями ГСЧС приступили к тушению возникшего пожара.

По сообщению Оперативного командования «Юг», по Одесщине нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95. Удар нанесен из Ставрополья.

В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочной площади 1000 квадратных метров.

Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, в момент прилета на складе находились несколько сотрудников, которые по сигналу тревоги спустились в укрытие, и это спасло их жизни.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией. Информация обновляется…

Отметим, что в последние дни российские нацисты стали все чаще осуществлять массированные ракетные атаки по украинским городам. Так, вечером пятницы, 15 июля, враг выпустил 6 крылатых ракет Х-101 по Днепру.

А утром 14 июля был нанесен ракетный удар по центру Винницы. В результате погибли 22 человека, в том числе трое детей.