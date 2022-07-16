Новости Одессы и Одесской области

Утром 16 июля рашисты нанесли по Одессе ракетный удар: что известно? (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром 16 июля рашисты нанесли по Одессе ракетный удар: что известно? (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня утром, в субботу, 16 июля 2022 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Субботнее утро в Одессе… Варвары нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре… Дым виден далеко за пределами Одессы»,

– сказал городской голова.

По его словам, с первой минуты подразделения муниципальной службы спасения, спасательно-водолазная служба вместе с подразделениями ГСЧС приступили к тушению возникшего пожара.

По сообщению Оперативного командования «Юг», по Одесщине нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95. Удар нанесен из Ставрополья.

В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочной площади 1000 квадратных метров.

Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, в момент прилета на складе находились несколько сотрудников, которые по сигналу тревоги спустились в укрытие, и это спасло их жизни.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией. Информация обновляется…

Отметим, что в последние дни российские нацисты стали все чаще осуществлять массированные ракетные атаки по украинским городам. Так, вечером пятницы, 15 июля, враг выпустил 6 крылатых ракет Х-101 по Днепру.

А утром 14 июля был нанесен ракетный удар по центру Винницы. В результате погибли 22 человека, в том числе трое детей.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить